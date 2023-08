RAVEN BANNER :: Neuer Track mit Lyric Video „Raven’s Call“

Die schwedische Melodic Death Metal Band RAVEN BANNER veröffentlicht ein neues Lyrik-Video zur Single „Raven’s Call“. Der Song stammt aus dem kommenden Debütalbum „Rise Up Clan“, das am 1. September erscheinen soll.

„Rise Up Clan“ wurde von Alexander Backlund (Soen, In Mourning, October Tide) in den Fascination Street Studios produziert, wo Jens Bogren (Opeth, Sepultura, Kreator) für Mix und Mastering zuständig war.