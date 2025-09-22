RABENSCHREY :: Neu geschmiedete Songs zum 25-jährigen

Gegründet im Jahr 2000, nach elf Jahren Pause wiederauferstanden zum 25-jährigen Jubiläum, haben RABENSCHREY alte Lieder neu geschmiedet. Zum 25-jährigen Jubiläum bringen sie drei Songs aus drei Epochen zurück ins Heute:

„Der Raben Schrey“ (Release 29.08.2025)

„Letzte Reise“ (Release 03.10.2025)

„Abenteuer“ (Release Herbst/Winter 2025)

Inspiriert von den drei Nornen URD, VERDANDI und SKULD verweben die Songs Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – in einem neuen, druckvollen Soundgewand.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-de/album/24x45lS7a9hIxLTWE1rqFI