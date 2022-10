QNTAL :: Neuer Song & Musikvideo vom kommenden Album

Mit “Time Stands Still” veröffentlichen QNTAL ein neues Werk, das neunte Album in der über dreißigjährigen Geschichte. Erhältlich als: Digipak CD, Vinyl, Lenticular Digipak & Digital

“The Reaper” ist QNTAL´s erstes Cover eines moderne Song. das Original stammt von der Blue Öyster Cult, das ich aber erst gehört habe , nachdem unsere Version schon auf dem Weg war. https://www.facebook.com/qntalmusic/

“Was wir gecovert haben, war die geniale Version von Unto Ashes und Michael Leird. Unto Ashes war 2012 Support auf einer QNTAL-Tour, dort wurde es zwar täglich gespielt, aber erst als mir Michael angeboten hatte, mit Unto Ashes 2019 auf dem WGT in Leipzig auf die Bühne zu gehen, und ich “The reaper” zusammen mit Unto Ashes performen durfte, fasste ich den Entschluss, den Song für QNTAL zu verwenden.

Michael hat den Text gekürzt und sich auf die depressive Grundstimmung dieses Textanteils konzentriert.

Dadurch hat der Song enorm an Tiefe und Bedeutsamkeit gewonnen.

Das Original aus den 70ern hat dieses m.E. nicht, war aber trotzdem ( oder deswegen?) in den USA ein Riesenhit.

Es gibt über die Recording Session des originalen Songs von 1976 einen weltberühmten Sketch, der wirklich lustig ist ( “I gotta have more cowbell”).

Die Version von Unto Ashes ist (neo-)folkig mit akustischen Gitarren eingespielt, an unserer Version hat am Anfang auch Fil Groth, unser früherer Keyboarder und Produzent mitgearbeitet.

Vielen Dank an Michael Leird für die Inspiration und die Freundschaft, die er mir gegeben hat und immer noch gibt, aber vielen Dank auch an alle, die unsere Version aktiv mit gestaltet haben.”