PROPHECY FEST :: Livestream und aktualisierte Running Order

Nach dem großen Erfolg des letztjährigen Streaming-Angebots, kündigt das PROPHECY FEST an, dass es auch in diesem Jahr ein kostenloses Online-Streaming geben wird, das den Großteil des Indoor-Teils des Festivals abdeckt. Das Streaming wird mit der ersten Band am Freitag, 30. September, beginnen.

Das Prophecy Fest 2022 findet von Donnerstag, 29. September, bis Samstag, 1. Oktober, wieder in einer der faszinierendsten Kulturstätten der Welt, der legendären Balver Höhle, statt.

Der Live-Stream wird aus mehreren Kameraperspektiven gefilmt, geschnitten und in Echtzeit übertragen. Das Festival-Streaming wird auf verschiedenen Plattformen angeboten, darunter der Prophecy-YouTube-Kanal und Prophecy-Facebook. Man kann das Streaming auch über diese Website aufrufen: https://fest.prophecy.de.

Running Order:

THURSDAY SEP 29 “Prophetic Overture”

16:00 OPENING with FREE BEER

17:20 ZWISCHENLICHTEN

18:20 CRONE (acoustic show)

19:20 KRACHMUCKER TV reading King Diamond

20:25 THURNIN

20:05 NEUN WELTEN

21:15 VRÎMUOT

22:15 MOSAIC

FRIDAY SEP 30 “Cave of Balve Day 1”

13:30 IMHA TARIKAT

14:55 ARÐ

16:15 OF THE WAND & THE MOON

17:30 WINTERFYLLETH

19:05 FIRE + ICE

20:35 THE VISION BLEAK

22:05 ALCEST

23:45 ARTHUR BROWN

SATURDAY OCT 1 “Cave of Balve Day 2”

12:00 DOLD VORDE ENS NAVN

13:25 A FOREST OF STARS

14:55 SATURNUS

16:25 CAMERATA MEDIOLANENSE

17:50 ANTIMATTER

19:20 AUSTERE

20:40 DARKHER

22:05 COVEN

23:45 EMPYRIUM (Songs of Moors & Mist Fields)