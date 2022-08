PROPHECY FEST 2022 :: Running Order bekannt gegeben

Das PROPHECY FEST 2022 hat die Running Order für alle drei Tage der diesjährigen Ausgabe veröffentlicht, die von Donnerstag, 29. September, bis Samstag, 1. Oktober, in einem der faszinierendsten Kulturorte der Welt, der legendären Balver Höhle, stattfinden wird.

Martin Koller kommentiert: “Beim Prophecy Fest ist jede Band ein Headliner”, unterstreicht der Labelgründer noch einmal. “Wir richten uns bei der Zusammenstellung der Festivalreihenfolge immer nach dem besten dramaturgischen Effekt – und nicht nach der Größe der einzelnen Bands. Natürlich gibt es noch viele andere Faktoren, wie z.B. Reisezeiten, die wir berücksichtigen und einkalkulieren müssen. Dennoch denken wir, dass wir ein spannendes Programm zusammengestellt haben, das ebenso musikalisch vielfältig wie faszinierend sein wird. Wir hoffen sehr, dass Ihnen unsere Auswahl genauso gut gefällt wie uns. Wir sehen uns alle in Balve!”

The complete billing of Prophecy Fest 2022 (in alphabetical order):

ALCEST, ANTIMATTER, ARTHUR BROWN, ARÐ, AUSTERE, CAMERATA MEDIOLANENSE, COVEN, CRONE, DARKHER, DOLD VORDE ENS NAVN, EMPYRIUM (Songs of Moors & Misty Fields Show), FIRE + ICE, A FOREST OF STARS, IMHA TARIKAT, MOSAIC, NEUN WELTEN, OF THE WAND & THE MOON, SATURNUS, THE VISION BLEAK, VRÎMUOT, WINTERFYLLETH, and ZWISCHENLICHTEN.

Pre-sale: http://tickets.prophecy.de/prophecy-fest-29-09-01-10-2022-balve-de