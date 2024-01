PRAISE THE PLAGUE :: 2. neue Single

Die Berliner Black Metal Band PRAISE THE PLAGUE veröffentlicht die zweite Single aus ihrem kommendem Album „Suffocating In The Current Of Time“, das am 16. Februar bei Lifeforce Records erscheinen wird. Die Single wird von einem Videoclip von Chariot Of Black Moth begleitet, die bereits Videos und Trailer für Napalm Death, Cave In, God Is An Astronaut und viele andere gemacht haben. https://praisetheplaguelfr.bandcamp.com/album/suffocating-in-the-current-of-time

PRAISE THE PLAGUE formulieren die Einleitung in die düstere, grimmige Klangwelt ihres dritten Albums selbst: „Die Pforte ist passiert, über uns ist ein düsteres, tobendes Meer. Flutwellen brechen an Land, aus Verzweiflung entstehen Wut und Frustration. Die Zeit, als Konstrukt, hält ihre Architekten gefangen. „Suffocating In The Current Of Time“ führt uns aus einem dunklen und verschlingenden Reich, um dem Verschlinger in seine kalten, toten Augen zu starren. Angeführt von grimmigen und unerbittlichen Melodien marschieren wir in unseren eigenen Verfall. Angeführt vom Stampfen der Trommeln geben wir uns dem Mantel falscher Versprechungen hin.“