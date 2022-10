POWERWOLF :: Neue Single vor Tourstart und Call Of The Wild” Touredition

Mit der neuen Single und dem Musikvideo „My Will Be Done“ bringen POWERWOLF einen Appetithappen auf ihre am 11. startende Wolfsnächte Tour mit DRAGONFORCE und WARKINGS. Die Single erscheint physisch als 7‘‘ Picture Vinyl, Digipak CD, sowie digital und ist neben der Originalversion sowohl als orchestrale, als auch als instrumentale Version verfügbar.

Pünktlich zur Tour erscheint am 11.11. das Erfolgsalbum “Call Of The Wild” als Touredition, sowie das Vocal Cover Album “Missa Cantorem II”, auf dem elf bekannte internationale Sänger*innen alle Songs von “Call Of The Wild” neu interpretieren.

POWERWOLF live:

Wolfsnächte Tour, November/December 2022:

w/ Dragonforce, Warkings

11.11.22 DE – Berlin / Velodrom

12.11.22 DE – München / Zenith – SOLD OUT!

13.11.22 CZ – Prag / Tipsport Arena

14.11.22 PL – Katowice / MCK

16.11.22 HU – Budapest / Barba Negra

17.11.22 AT – Wien / Gasometer

18.11.22 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

19.11.22 CH – Zürich / Samsung Hall

21.11.22 ES – Barcelona / Razzmatazz

22.11.22 ES – Madrid / Riviera

24.11.22 IT – Mailand / Alcatraz

25.11.22 DE – Frankfurt / Jahrhunderthalle

26.11.22 DE – Oberhausen / König Pilsener Arena

27.11.22 FR – Paris / Zenith

29.11.22 UK – London / Roundhouse*

01.12.22 NL – Amsterdam / Afas Live

02.12.22 DE – Hamburg / Sporthalle

03.12.22 DE – Saarbrücken / Saarlandhalle

04.12.22 BE – Antwerpen / Lotto Arena

*ohne Dragonforce