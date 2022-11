PEACEVILLE RECORDS :: Limitierte LP u.a. mit Darkthrone, Mork, Kvist zum 35jährigen

Peaceville präsentiert anlässlich des 35. Jahresjubiläums des Labels eine ganz besondere Sammlung von Tracks auf Vinyl der eher schwarzmetallisch orientierten Acts des Labels, mit einer Vielzahl von brandneuen Signings, jungen Bands unter den fest etablierten legendären Acts und einflussreichen Namen, mit vielen Showcases für das, was 2023 auf Peaceville kommen wird, und außerdem enthält die LP eine Menge Exklusivitäten. https://peaceville.com/

Diese Pressung von „Dark Side of the Sacred Star“ wird auf limitiertem, nummeriertem Vinyl präsentiert und erscheint am 9. Dezember. Vorbestellungen sind ab sofort in den Shops des Peaceville-Labels möglich – https://Peaceville.lnk.to/DSOTSS

Auf der LP sind die folgenden Künstler vertreten:

A.1. Mortem – Aftermath [04:09]

A.2. RUïM – O Sino da Igreja (threat mix) [04:08]

A.3. Darkthrone – Impeccable Caverns of Satan (edit) [05:07]

A.4. Sigh – Mayonaka No Kaii (alternate vocal) [05:26]

A.5. Doedsmaghird – Then, to Darkness Return [03:08]

A.6. Kvist – Gaerne Sia av Fjorden (demo) [02:47]

B.1. Mork – Alrunens Hevn [04:01]

B.2. Mortuary Drape – The Secret Lost [03:34]

B.3. Avmakt – Bitter Carved Hollow [04:17]

B.4. Hellripper – Mephistophelian Dreams (2022) [02:42]

B.5. Dødheimsgard – Stemmen fra Evigheten [07:05]

B.6. Snorre Ruch (Thorns – Helvete Theme [02:31]