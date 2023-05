Das neue Video zum Track „Let the Night Ride You Home“ stammt von OUTER LIMIT LOTUS zweitem Album „Dazzling Darkness“, das am 12. Mai 2023 auf Sheep Chase Records erschienen ist. Zu hören gibt es norwegischn Post-Punk mit alternative Gothic-Einflüssen. http://lnk.to/letthenight

OUTER LIMIT LOTUS zur Single: „Das ist ein Partyknaller für Vampire und Ghouls, unser Liebesbrief an alles, was mit Gothic zu tun hat.“