ONTBORG :: Neues Video zum Album-Release

Heute veröffentlichen die Melodic Death Metaller ONTBORG ihr zweites Studioalbum „Following The Steps Of Damnation“ via Black Lion Records. Um zu feiern, dass das Album endlich weltweit erhältlich ist, haben ONTBORG ein brandneues Musikvideo für den Track „Purgatory“ veröffentlicht. Pre-Order and stream here: https://snd.click/ontborg

Nach ihrem Debüt „Within The Depths Of Oblivion“ setzt die Band den eingeschlagenen Weg konsequent fort und verfeinert einmal mehr die Kombination aus Melodien, aggressiven HM2-Gitarrensägen und Black Metal-Einflüssen in ihren Songs. Auf ihrem neuen Full-Length-Album vereinen ONTBORG unterschiedliche, aber charakteristische Stilelemente zu etwas Spannendem, etwas Neuem.