ONTBORG :: Neuer Track kündigt neues Album an

Am 24. Februar erscheint mit „Following The Steps Of Damnation“ das zweite Studioalbum der Melodic Death Metaller ONTBORG, das über das schwedische Label Black Lion Records veröffentlicht wird. Zur Unterstützung des bald erscheinenden Albums hat die Band ein Musikvideo für die erste Single „Steps Of Damnation“ veröffentlicht. https://ontborg.bandcamp.com/

Nach ihrem Debüt „Within The Depths Of Oblivion“ im Jahr 2019 wollte die Band den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen und die Kombination aus Melodien, aggressiven HM2-Gitarrensägen und Black-Metal-Einflüssen in ihren Songs noch einmal verfeinern. Auf „Following The Steps Of Damnation“ vereinen ONTBORG unterschiedliche, aber charakteristische Stilelemente zu etwas Spannendem, etwas Neuem.