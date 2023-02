ONTBORG :: Melodic Death Metaller mit neuem Lyric-Video

Am 24. Februar erscheint mit „Following The Steps Of Damnation“ das zweite Studioalbum der Melodic Death Metaller ONTBORG, das über das schwedische Label Black Lion Records veröffentlicht wird. Auf „Following The Steps Of Damnation“ vereinen ONTBORG unterschiedliche, aber charakteristische Stilelemente zu etwas Spannendem, etwas Neuem. Nach der Veröffentlichung der ersten Single „Steps Of Damnation“, legt die Band nun mit dem Track „Nightfall“ nach. Die Single kommt mit einem brandneuen Lyric Video.

Ontborg kommentiert:

„Nightfall ist einer der schnelleren Tracks, der Melodie und Härte verbindet. Der Song handelt von der Idee, dass jeder Mensch eine dunkle Seite in sich verbirgt und mit ihr kämpft.“