ONHEIL :: Video zum Titeltrack des jetzt releasten Albums

Die niederländischen Black/Death Metaller ONHEIL haben am 23. Juni ihr neues Album „In Black Ashes“ über Black Lion Records veröffentlicht. Um dies gebührend zu feiern, hat die Band ein neues Musikvideo zum Titeltrack des Albums veröffentlicht.

Order here: https://orcd.co/in-black-ashes-album

Download/stream here: https://orcd.co/in-black-ashes-album

ONHEILs drittes Album wurde von dem legendären Produzenten Dan Swanö in den Unisound Studios gemischt und gemastert, der ebenfalls nur Lob für die Band übrig hatte: „Sehr geile Platte! Eine ziemlich einzigartige Mischung aus klassischem Black/Thrash/Speed und sogar etwas New Wave of British Heavy Metal, und geschmackvoll abgerundet mit ein paar Anklängen an den Blackened Death Metal, den ich Mitte der 90er Jahre so gerne gehört habe. Sehr zu empfehlen!!!“