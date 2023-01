ONDFØDT :: Finnische Black Metaller mit neuer Single

Am 28. April erscheint „Det Österbottniska Mörkret“, das brandneue Album der finnischen Black Metal Formation ONDFØDT. Die erste Single daraus, „Dödsrejson“, kann nun angehört werden.

Die Band stammt aus Österbotten, einer Region in Westfinnland, um die sich viele urbane Legenden und düstere Geschichten ranken, und erkundet auf diesem Album sowohl textlich als auch klanglich die düstere Seite von Österbotten.

„Wenn du aus Ostrobothnia kommst, wirst du das verstehen. Die endlose Dunkelheit im Winter, wenn die Sonne kaum über den Horizont steigt. Du wirst auch die dunkle Geschichte der Hexenjagd verstehen.“

„Det Österbottniska Mörkret“ handelt von all dem und geht sogar noch tiefer zu den Wurzeln all der bösen Geister, die in dieser Gegend leben.