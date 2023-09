OCTOBER TIDE :: Neue Single vom kommenden Album

„Blodfattig“ ist die zweite Singleauskopplung vom neuen Album von Schweden’s Death/Doom Band October Tide „The Cancer Pledge“ (VÖ 06.10. via Agonia Records). www.octobertide.net

Listen: https://agoniarecords.bandcamp.com/track/blodfattig

„Dies ist vielleicht der extremste Song auf dem Album“, kommentiert Gitarrist Fredrik Norrman (ex-Katatonia, ex-Trees Of Eternity, Thenighttimeproject) „Blodfattig“. „Wenn ‚Tapestry Of Our End‘ ein eher traditioneller October Tide-Song ist, dann ist ‚Blodfattig‘ das Gegenteil, mit einigen Thrash-inspirierten Riffs und einer komplizierten Songstruktur.“

Sänger Alexander Högbom (ex-Demonical) fügt hinzu: „Aus der gesamten Diskographie von October Tide ragt dieser Track wohl am meisten heraus. Es ist wirklich ein einzigartiger Song und einer meiner persönlichen Favoriten auf diesem Album. Ich bin sehr stolz darauf, wie er sich entwickelt hat.“