OCTOBER TIDE :: 1. Track vom kommenden Album

Die schwedischen Death/Doom Metal Veteranen OCTOBER TIDE um Fredrik Norrman (ex-Katatonia) präsentieren die erste Single „Tapestry of Our End“ aus ihrem kommenden siebten Studioalbum „The Cancer Pledge“, das am 6. Oktober über Agonia Records erscheint. Der Song, der ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist, wurde mit einem animierten Lyric-Video versehen. www.octobertide.net

Info:

In letzter Zeit haben OCTOBER TIDE den Doom-Anteil reduziert und den Hörer in eine kältere Umarmung eines melodischen Death Metal-Regenschauers geworfen. Dieser Trend setzt sich auch auf „The Cancer Pledge“ fort und überschneidet sich mit der Richtung, die Gitarrist Fredrik Norrman (ex-Katatonia, ex-Trees Of Eternity, Thenighttimeproject) eingeschlagen hat, um OCTOBER TIDE mit einem Hauch von Vergangenheit zu verjüngen. „Es ist eine direkte Fortsetzung des Vorgängeralbums“, so Norrman. „Weniger Doom und mehr Death Metal, aber melodischer und vielschichtiger. Ich habe mich von den Platten inspirieren lassen, die ich in den 80er und 90er Jahren hörte, als ich aufwuchs. Aber es klingt immer noch wie October Tide.“