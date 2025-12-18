OBSCURITY :: Neuer Track mit Månegarm Sänger

Die deutsche Melodic Death/Viking Metal Horde OBSCURITY hat einen weiteren Song aus ihrem kommenden zehnten Album „Ascheregen“ veröffentlicht, das am 29. Januar 2026 über Trollzorn Records erscheinen soll. Zudem Song „Rúnar Víg“, bei dem Erik Grawsiö von Månegarm als Gastsänger mitwirkt, gibt es zudem auch einen Videoclip. https://www.obscurity-online.de

Preorder: https://music.suricatemusic.com/ascheregen

Info:

Auf „Ascheregen“ erwartet den Hörer die gewohnt kraftvolle Mischung aus melodischem Death-/Viking Metal, diesmal jedoch mit einer deutlicheren Black-Metal-Note. Diese zusätzliche Schärfe ermöglicht es OBSCURITY, sowohl die Melodie als auch die Intensität weiter zu steigern.