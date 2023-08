NYTT LAND :: Neue Single vom 9. Album

Diesen Herbst, am 6. Oktober 2023, kehrt das sibirische Dark-Folk Duo NYTT LAND mit seinem neunten Album „Torem“ über Napalm Records zurück. Jetzt präsentiert NYTT LAND die erste Single des Albums – ein Song, der laut der Band „vom Kreislauf des Lebens, des Todes und der Wiedergeburt handelt.“

Pre-Order: https://lnk.to/NyttLand-Torem

Die Band sagt:

„Im Rauch der Scheiterhaufen steigt der unsterbliche Geist zum großen Himmel auf. Im brennenden Feuer findet er seine neue Geburt“.

Info:

„Torem lädt den Hörer in eine mystische Welt aus altertümlichen perkussiven Instrumenten und hypnotisierenden Gesangssphären ein. Das Album nimmt Sie mit auf eine einzigartige klangliche Erfahrung und Reise der neuen Trilogie der Band, die den drei Welten in der Kosmologie ihres Landes gewidmet ist. Torem wird in den alten Sprachen Khanty (sibirische Eingeborenenstämme) und Altnordisch (Altisländisch) gesungen, und sein Titel bedeutet in den finno-ugrischen Sprachen der indigenen Völker Sibiriens „Großer Himmel“ – der Große Himmel, an dem „die Ahnen sitzen und wo die Seelen der Menschen und Tiere in Form von Vögeln wiedergeboren werden. Dies ist auch der Ort, an dem ein Schamane seine erste Reise unternimmt, um die Weisheit des Großen Geistes zu erlernen.“