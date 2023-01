NFD :: Neue Goth Rock EP der The Nefilim Nachfolger

Die brandneue „Trinity“ EP der Goth Rocker NFD ist ihre erste komplett neue Veröffentlichung seit 2014. NFD sind eine in London und L.A. ansässige Hybrid-Goth/Rock-Band, die 2002 aus der Asche von THE NEFILIM und SENSORIUM entstand. Die EP enthält drei Tracks mit einer Gesamtlaufzeit von über 21 Minuten plus alternative Versionen, die die Gesamtlaufzeit auf über 50 Minuten erhöhen.

Remixe / Versionen von:

Mark Gemini Thwaite (The Mission / MGT / Peter Murphy)

Ben Christo (The Sisters Of Mercy / Diamond Black)

Die Tracks könnt ihr euch bei https://nfduk.bandcamp.com/ bereist digital zu Gemüte führen, der weltweite Start ist für den 24. Februar 2023 geplant.