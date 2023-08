NEVER OBEY AGAIN :: Neues Video zu „Toxic Feelings“

NEVER OBEY AGAIN hat ein Video zu „Toxic Feelings“ veröffentlicht, der dritten Single aus dem Debütalbum „The End of an Era“, das am 22. September über Scarlet Records erscheinen wird.

Preorder: https://bfan.link/toxic-feelings

Info:

Never Obey Again ist ein 5-köpfiges Frauenprojekt aus Italien, das schwere Klänge und moderne elektronische Elemente zu faszinierenden Klangszenarien verschmilzt. „The End of an Era“ kombiniert dramatische und introspektive Melodien, schwere, präzise Riffs und Schichten elektronischer Landschaften, die das perfekte Szenario für die kraftvolle Stimme der charismatischen Frontfrau Carolina bilden.