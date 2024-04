NAXEN :: Neues Lyric-Video zum nächsten Album

Die deutsche Black Metal Band NAXEN bereitet sich derzeit auf die Veröffentlichung ihres zweiten Albums mit dem Titel „Descending Into A Deeper Darkness“ vor. Das Album soll am 3. Mai über Vendetta Records erscheinen und die Band hat gerade die erste Single „To Writhe In The Womb Of Night“ veröffentlicht mit dazugehörigem Lyric Video.

https://naxen.bandcamp.com / https://www.facebook.com/NAXENBM/

Sänger und Gitarrist LN kommentiert „To Writhe In The Womb Of Night“ wie folgt: „Es nimmt Elemente des Eröffnungssongs des Albums auf und entwickelt sie weiter. Der Song ist eine Gratwanderung zwischen gewalttätiger Wut und existenzieller Verzweiflung, die den Sound und die Ästhetik von NAXEN repräsentiert und den üblichen Ansatz des depressiven Black Metal neu strukturiert. Auf einer persönlicheren Ebene erinnert mich dieser Song an die Auswirkungen des Umgangs mit Burn-out und lang anhaltenden Depressionen. Das bedeutet, dass man immer wieder dieselben unfreundlichen Gedankengänge wiederholt und immer verzweifelter in seinem persönlichen Leid zu denselben Schlussfolgerungen kommt, während man sich nach der Ruhe sehnt, die nur in der Stille der Nacht zu finden ist. Freut euch, in der Abwesenheit von Licht und Hoffnung!“