MYSTIC CIRCLE :: Neue Single „The Bible of Witch Chase“

Die deutsche Black Metal Band MYSTIC CIRCLE präsentiert ihre neue Single „The Bible of Witch Chase“ aus dem kommenden Studioalbum „Hexenbrand 1486“, das am 31. Oktober 2025 über ROAR erscheint.

„The Bible of Witch Chase“ findet ihr ab sofort bei allen digitalen Streaming-Portalen: https://mysticcircle.rpm.link/biblePR

„‚The Bible of Witch Chase‘ ist der erste Teil unserer Heinrich Kramer-Trilogie“, kommentiert die Band. „Getrieben von verzerrten Visionen schrieb er den Malleus Maleficarum und verurteilte hunderte unschuldiger Seelen zum Tod. Dieser Song versetzt dich zurück ins Mittelalter, wo die Schreie der Unschuldigen widerhallten, während sie von den Dienern der Heiligen Kirche geschlachtet wurden. Einmal mehr ist es eine Aussage gegen eine von Gier und falscher Frömmigkeit korrumpierte Institution. Musikalisch ist es ein dissonantes, metallisch beeinflusstes Stück, inspiriert von Hexerei, der Inquisition und dem dunklen Geist des Mittelalters.“