MORK :: Neue Vinyl EP Mitte September mit exklusivem Material

Die norwegischen Black Metaller MORK veröffentlichen in Kürze eine neue Viyl-EP. “Den Svevende Festning” enthält sechs Tracks und über 32 Minuten rohen und atmosphärischen norwegischen Black Metal, vor allem aber exklusives und unveröffentlichtes Material, das während der Katedralen-Album-Sessions aufgenommen wurde, und zwar in Form des Titeltracks (der auch das Motiv für das Coverbild ist, eine alte Zeichnung der Festung Fredriksten in Eriksens Heimatstadt Halden) und von “Ormtunge”. Seite A wird durch das alternative Arrangement des Titels “Født Til Å Herske” vervollständigt, das bisher nur digital erhältlich war. Seite B enthält eine Auswahl von Live-Tracks aus Morks letzten Konzerten, darunter eine Reihe von Stücken aus dem Katedralen-Opus.

“Den Svevende Festning” wird am 16. September bei Peaceville Records erscheinen. Preorder: https://mork.lnk.to/DenSvevendeFestning

Thomas Eriksen kommentiert: “Es scheint, dass wir mittlerweile eine Tradition haben, mit einer EP zwischen jedem Album. Daran kann ich mich gewöhnen! Ich mag das Format, das es uns erlaubt, etwas anderes zu machen und mit dem Material herumzuspielen, bei Alben müssen wir natürlich strenger sein. Dieses Mal hatte ich noch ein paar Tracks von den Katedralen-Sessions übrig. Der Titeltrack “Den Svevende Festning” hat mir schon immer gefallen und wurde eigentlich nur wegen der Albumlänge gekürzt. Es ist passend, dass ihm eine eigene EP gewidmet ist. “Den Svevende Festning” ist eine Hommage an meine Heimatstadt Halden mit ihrer majestätischen Fredriksten-Festung, die in der Skyline über der Stadt schwebt. Es ist kraftvoll und eine gute Kanonenkugel ins Gesicht!”