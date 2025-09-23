MOONSPELL :: Neuer Track „In Tremor Dei“ feat. Orquestra Sinfonietta de Lisboa

Am 26. Oktober 2024 spielten MOONSPELL ihr erstes symphonisches Orchesterkonzert mit dem Titel „Opus Diabolicum“ in der MEO Arena in Lissabon, der Hauptstadt Portugals. Die Band schrieb bei diesem unvergesslichen Live-Event Geschichte und fügte sowohl der portugiesischen Metal-Musik als auch ihrem eigenen Vermächtnis ein weiteres großartiges Kapitel hinzu, während sie ihre Klassiker und das Album „1755“ bei einer einmaligen, exklusiven Show und ihrer bislang größten Produktion neu interpretierte.

Jetzt, ein Jahr später, kannst du dieses monumentale Ereignis jederzeit genießen, erhältlich auf DVD/Blu-ray, 2 CDs, schwarzem und farbigem Vinyl sowie in digitalen Formaten über Napalm Records am 31. Oktober 2025. Nach dem bereits veröffentlichten epischen Live-Video zur Hymne der Band „Vampiria“ veröffentlicht MOONSPELL heute „In Tremor Dei“ mit dem Orquestra Sinfonietta de Lisboa.

Preorder: https://napalmrecords.com/moonspell