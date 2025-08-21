MOONSPELL :: Live-Album „Opus Diabolicum“ mit Orquestra Sinfonietta de Lisboa

Am 26. Oktober 2024 spielten MOONSPELL ihre erste symphonische Show mit dem Titel „Opus Diabolicum“ in der MEO Arena in Lissabon. Jetzt, ein Jahr später, können Fans dieses Ereignis jederzeit genießen, denn es ist ab dem 31. Oktober 2025 auf DVD/Blu-ray, 2 CDs, schwarzem und farbigem Vinyl sowie in digitalen Formaten über Napalm Records erhältlich.

Preorder „Opus Diabolicum“: https://napalmrecords.com/moonspell

Auf „Opus Diabolicum“ greift die Band ihre Klassiker und ihr Album „1755“ in einer einmaligen, exklusiven Show und ihrer bislang größten Produktion wieder auf. Die heavy metallische Kraft der Dark-Metal-Pioniere trifft auf die klassische Größe des 45-köpfigen Lisbon Sinfonietta Orchestra – eines der besten Orchester Portugals – unter der Leitung von Maestro Vasco Pearce de Azevedo.

Ein neuer Videoclip zur MOONSPELL-Hymne „Vampiria“ feiert seine Premiere. Frontmann Fernando Ribeiro kommentiert:

„‚VAMPIRIA‘ ist ein Moonspell-Klassiker, so alt wie die Zeit selbst. Es war unsere erste Wahl, weil es tatsächlich eines der bemerkenswertesten Arrangements der gesamten Show ist, das einem zeitlosen, ewigen Song neues Blut und neues Leben (sind das nicht dasselbe?) verliehen hat. Seht mit eigenen Augen, wie er nach einer ‚Reise durch die Ozeane der Zeit‘ von den Toten aufersteht.“