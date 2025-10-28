MOONSPELL :: „Extinct“ live feat. Orquestra Sinfonietta de Lisboa

Am 26. Oktober 2024 spielten MOONSPELL ihr erstes symphonisches Orchesterkonzert mit dem Titel „Opus Diabolicum“ in der MEO Arena in Lissabon mit dem 45-köpfigen Lisbon Sinfonietta Orchestra. Die Band schrieb bei diesem unvergesslichen Live-Event Geschichte und fügte sowohl der portugiesischen Metal-Musik als auch ihrem eigenen Vermächtnis ein weiteres großartiges Kapitel hinzu, während sie ihre Klassiker und das bombastische Album „1755“ bei einer einmaligen, exklusiven Show und ihrer bislang größten Produktion neu interpretierte.

Jetzt, ein Jahr später, erschein am 31. Oktobe über Napalm Records das Konzert auf VD/Blu-ray, 2 CDs, schwarzem und farbigen Vinyl sowie in digitalen Formaten. Um die Wartezeit zu verkürzen, präsentieren die Dark-Metal-Pioniere heute ein Live-Video zu „Extinct“, dem hymnischen Titelsong ihres legendären Studioalbums aus dem Jahr 2015.