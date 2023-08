MONO INC. :: „Ravenblack Fan-Edit“ mit Video

Pünktlich zur Fortsetzung der Ravenblack Tour veröffentlichen MONO INC. als Dankeschön an ihre treuen Fans einen Fan Edit des Titeltracks ihres bisher erfolgreichsten Albums ““Ravenblack“ zusammen mit einem Zusammenschnitt der emotionalsten Momente des ersten Teils großen Ravenblack Tour am 25.08.2023 auf allen Streaming-Plattformen.

Info:

Der Song “Ravenblack” ist seit seiner Veröffentlichung Anfang des Jahres zu DEM Song der Raben-Community, wie sich die Fans von MONO INC. selbst bezeichnen, avanciert. Ähnlich wie die Hymne „Children of the Dark“ steht “Ravenblack“ für das, was die schwarze Gemeinschaft ausmacht: Gemeinsam anders sein. Oder um es mit den Worten von Martin Engler auszudrücken: “So this is how I am and this is how I’ll be.“

„Ravenblack“ – Zusatzkonzerte

Special guests: Florian Grey, Hell Boulevard, Alienare, OH FYO!

Presented by EMP, Schall, Musix, Sonic Seducer and NoCut

Tickets: https://www.mono-inc.com/shop/de/tickets

08.09.2023 Saarbrücken – Garage

09.09.2023 CH Pratteln – Z7

10.09.2023 Heidelberg – Halle02

15.09.2023 Braunschweig – Westand

16.09.2023 Bremen – Schlachthof

22.09.2023 Potsdam – Waschhaus Arena

24.09.2023 Görlitz – L2 Club

30.09.2023 Lübeck – Kulturwerft Gollan