MONO INC. :: Neuer Track mit Video veröffentlicht

Am 07. Oktober 2022 erscheint mit “Heartbeat of the Dead” die 3. Single samt Video des für den 20. Januar 2023 angekündigten MONO INC. Albums “Ravenblack”. Das Album kann ab sofort als CD, Vinyl, limitierte Fanbox und anderen Konfigurationen vorbestellt werden: https://www.mono-inc.com/shop/ravenblack

Info: Wie schon sein Vorgänger “Empire” wird der Song Teil einer großen TV-Kampagne sein. So wird er u.a. im Rahmen der Pro7/SAT1 Kooperation als Hintergrundmusik der TV-Übertragung des DTM-Rennens zu hören sein, welches am 08. und 09. Oktober am Hockenheim Ring stattfindet. Zudem freuen wir uns sehr, dass “Heartbeat of the Dead” ausgewählt wurde, die TV-Ankündigung des Blockbusters “Independence Day” vom 30.10.-07.11. auf SAT 1 Anfang November musikalisch zu untermalen.