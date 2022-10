MOLLLUST :: 3. Single “Venus – Poems of Love” veröffentlicht

MOLLLUST zelebrieren seit nunmehr elf Jahren ihre charakteristische Mixtur aus klassischer Musik und Metal. Ihr neues Album „Mother Universe“ erscheint am 25.November 2022 und der Hörer wird hier auf eine fast 80-minütige Reise durch unser Sonnensystem entführt. Die 3. Single “Venus – Poems Of Love” ist nun it Video online. https://bfan.link/Saturn-HumanClockwork

Produziert wurde “Mother Universe” von Joost van den Broek (u.a. Epica, Xandria, Powerwolf) in den Sandlane Recording Facilities in den Niederlanden.