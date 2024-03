MILA MAR :: Neue Single „Mother“

MILA MAR hat die Veröffentlichung ihrer zweiten Single „Mother“ aus ihrem kommenden Album „Songs From The Other Side“ angekündigt. Das Lied ist am 15. März erschienen und verspricht eine kraftvolle Erkundung der mütterlichen Bindung und eine Hommage an die Stärke der weiblichen Ahnen. In „Mother“ werden starke metaphorische Bilder verwendet, um die Transformation von Tochter zu Mutter zu beschreiben. Die Texte, wie „I walk in my mother skin“ drücken die tiefe Verbindung und Kontinuität zwischen den Generationen aus. Dabei wird die Natur als lebendige Erzählerin eingesetzt, die von der kraftvollen Präsenz der Mutter spricht, die uns umgibt, uns hält und unsere Seelen nährt. https://www.milamar.de/

