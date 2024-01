MILA MAR :: Neue Single „Kore“

MILA MAR präsentiert ihre neueste Schöpfung: die digitale Single „Kore“. Die Single „KORE“ ist der erste Vorbote aus der Chronologie „SONGS FROM THE OTHER SIDE“, die im Mai als exklusive 7″-Box veröffentlicht wird. Das Album verspricht eine faszinierende Mischung aus Mystik und künstlerischer Tiefe, die die Zuhörer in eine Welt des Unbekannten und Unergründlichen entführt. Inspiriert von dem Zitat des renommierten Produzenten Rick Rubin, der betont, dass die Wurzel der Kreativität darin liegt, hinter das Gewöhnliche zu blicken und das Unsichtbare sichtbar zu machen, nimmt uns „KORE“ mit auf eine Reise durch die Tiefen der Musik. https://www.milamar.de/

Buy: https://drylandrec.lnk.to/lQEuud

Die musikalische Muse für „Kore“ ist die gleichnamige griechische Göttin Kore, die sowohl als Fruchtbarkeitsgöttin als auch als Göttin der Unterwelt verehrt wird. Diese dualistische Natur spiegelt sich in der Vielfalt der Klänge und der Tiefe der Texte wider, die von der charismatischen Sängerin Anke Hachfeld in einer eigens erschaffenen Phantasiesprache und Koloratur vorgetragen werden.

Konzerttermine:

Leipzig – Wave Gotik Treffen – 20. Mai 2024

Bayreuth – Erbenfestspiele – 05.Oktober 2024