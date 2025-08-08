M’ERA LUNA :: Offizielle Festival Hymne zum 25-jährigen

25 Jahre M’ERA LUNA – Zum diesjährigen Jubiläum erhalten das Festival und seine Besucherinnen und Besucher ein ebenso besonderes wie bleibendes Geschenk: Mit dem Song „Dark Heart of the Moon“ hat eine „Ordo M’era Luna“ getaufte Supergroup aus Szenegrößen dem Festival ein musikalisches Denkmal gesetzt. Entstanden ist mehr als nur ein Lied – eine Hymne, die die Stimmen von ikonischen Musikerinnen und Musikern aus 25 Jahren Festivalgeschichte vereint.

„Dark Heart of the Moon“ ist ein besonderes Geschenk für die Szene und all jenen gewidmet, die das M’era Luna geprägt haben – auf, vor und hinter der Bühne.

Die Hymne erscheint heute rechtzeitig zum Festivalstart via Out Of Line Music physisch auf goldener Vinyl und auch digital bekommen Fans ein weiteres Erlebnis: Die auch auf der Vinyl enthaltenen „Dark Heart Of The Moon – Symphonic Version“ ist nun auf allen Plattformen verfügbar: https://ordomeraluna.lnk.to/DarkHeartOfTheMoonSymphonic

Die Platte wird direkt auf dem Festival erhältlich sein, kann aber auch weiterhin online bestellt werden: https://outoflineshop.lnk.to/OrdoMeraLuna

Der Gewinn der Plattenverkäufe wird für einen guten Zweck gespendet! Empfänger der Spende ist das proTeam Himmelsthür.

Beteiligte:

Tilo Wolff (Lacrimosa), Ben Metzner (Feuerschwanz), Alexander Veljanov (Deine Lakaien), Alea (Saltatio Mortis), Holly Loose (Letzte Instanz), Eric Fish (Subway To Sally), Frank Herzig (Schattenmann), Steffen Keth (De/Vision), Alex Wesselsky (Eisbrecher), Laura Fella (Faun), Oliver Pade (Faun), Peter Spilles (Project Pitchfork), Scarlet Dorn (Scarlet Dorn), Chris Pohl (Blutengel), Malte Hoyer (Versengold), Sven Friedrich (Solar Fake), Der Schulz (OOMPH!), Ulrike Goldmann (Blutengel), Chris Harms (Lord Of The Lost), Ambre Vourvahis (Xandria), Joachim Witt

Stimmgewalt (Chor)

Alina, Lidia, Luna, Anne, Steffi, Jenny, Tom, Heike, Till, Jan ,Matthias

Produced by Chris Harms.

Mixed and Mastered by Benjamin Lawrenz at Chameleon Studios, Hamburg.

All instruments performed by Corvin Bahn, Chris Harms, Ben Metzner & Benjamin Mundigler.

Music by Chris Harms, Ben Metzner.

Lyrics by Anthony J. Brown, Chris Harms, Ben Metzner.

Publishing:

Chris Harms: Schubert Music Publishing

Anthony J. Brown: 777songs / Schubert Music Publishing

Ben Metzner: Metzner Music

Realisation by Stephan Thanscheidt / FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH