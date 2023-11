MEPHORASH :: Neues Album im Fullstream

Nehmt an der „schwarze Zeremonie“ von MEPHORASH teil!

Der Amboss-Mag Reinhörtipp:

Die Schweden haben ihr neues Album „Krystl-AH“ bei Shadow Records veröffentlicht, das ihr bei Black Metal Promotion in voller Länge anhören könnt.

Order: https://regainrecords.bandcamp.com/album/krystl-ah

„Wir haben die Entscheidung getroffen, uns von den Gemeinsamkeiten des traditionellen ‚Black Metal‘ zu lösen und uns stattdessen von den Tiefen unseres eigenen Inneren inspirieren zu lassen, was dieses Werk zu einem Werk von tiefer und persönlicher Bedeutung für uns macht“, so die Band weiter. „Es wird wild in eine Vielzahl von Themen eintauchen, die von den Mysterien der ‚Krystl-AH‘, der Gnosis des Lichts und göttlichem Narzissmus bis hin zu tantrischer Sexualmagie reichen, und auch tief in die traumatischen und doch glückseligen Ereignisse eintauchen, die das Projekt, das jetzt als MEPHORASH bekannt ist, hervorgebracht haben.“