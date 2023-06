MEGAHERZ :: Neue Single „Alles Arschlöcher”

MEGAHERZ kündigen heute ihr neues Album „In Teufels Namen“ an, das am 11. August 2023 über Napalm Records erscheint. Die erste Single heißt „Alles Arschlöcher“, die in bester MEGAHERZ-Manier das Schlimmste der Gesellschaft kritisieren. https://napalmrecords.com/megaherz

MEGAHERZ über „Alles Arschlöcher”:

„Heute präsentieren wir stolz die erste Single aus unserem neuen Album. ‚Alles Arschlöcher‘ ist ein knallharter Ausdruck unserer Frustration und des Zorns, den wir gegenüber den Heuchlern und Manipulatoren dieser Welt empfinden. Lasst euch von der Aggression und der Durchschlagskraft von ‚Alles Arschlöcher‘ mitreißen und schreit euch gemeinsam mit uns den Frust von der Seele!“