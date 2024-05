MARDUK + ORIGIN + DOODSWENS :: Monumentales Spektakel in einer Nacht voller Dunkelheit

Livebericht von der Memento Mori Tour 2024

Bad Oeyhausen, Druckerei Begegnungszentrum e.V. am 19.04.2024

(Text und Fotos by romy + domenico)

In der völlig ausverkauften Druckerei, dem Veranstaltungszentrum in Bad Oeynhausen, standen sich die Metalheads über eine Stunde die Beine in den Bauch. Grund war die Verspätung des Tourbusses.

Gegen 20:15 war es dann endlich so weit, eine Stunde nach Ankündigung eröffnete DOODSWENS dann den Abend. Eine gute Black Metal Band um die herausragende Schlagzeugerin „I.“ und ihre beiden Bandkollegen. Nahezu alleine singend heizte sie dem Publikum ordentlich ein.



21:20 krachte ORIGIN mit einem phänomenalen Übergang auf die Bühne und betäubte mit kolossalen Temporiffs und unzähligen Blastbeats die Köpfe des aufgeheizten Publikums. Diese vier Musiker boten ein herausragendes Zusammenspiel ihres Könnens bei übermenschlicher Geschwindigkeit.



22:15 Uhr war es dann endlich so weit, die schwedische Black Metal Legende MARDUK, um den Sänger Daniel „Mortuus“ Rostèn, haben von der ersten Sekunde an die Bühne in Flammen gesetzt. Mit einer beispiellosen Intensität und einer beängstigenden Bühnenpräsenz katapultierten die vier Ausnahmemusiker das Publikum in eine andere Dimension.

„The sun has failed“, „Throne of rats“ und natürlich auch „Panzerdivision Maduk“ – um nur einige Songs zu nennen – schufen eine elektrisch geladene Atmosphäre, als die Menge in einem Meer aus wilden Headbangs und begeistertem Geschrei aufging. Es war eine unvergessliche Nacht voller Dunkelheit, Leidenschaft und unerbittlicher Hingabe zur extremen Musik. MARDUK hat nicht nur ein Konzert gegeben, sondern ein monumentales Spektakel, dass die Herzen der Fans für immer brennen lassen wird.