MANSIONS IN THE SEA :: Neuer Videoclip zu „Flow“ vom Debüt

MANSIONS IN THE SEA, das neue Soloprojekt von Sascha Blach (u.a. Eden Weint Im Grab, The Halo Trees, Lighthouse In Darkness) veröffentlicht dieser Tage als Nachschlag zum aktuellen Debütalbum „Terra“ noch einen weiteren Videoclip. Das Video zum Song „Flow“ wurde in den Bayrischen Alpen gedreht und bietet Natur pur. Passend zum Thema des Songs und der düster-melancholischen Folk-Musik bilden Wasserfälle und Flüsse des zentrale Sujet des Videos, das ebenso wie das Album komplett in DIY-Machart entstanden ist. Das Album „Terra“ gibt es auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen zu hören sowie als CD exklusiv über Bandcamp. Zudem gibt es das Projekt nun auch mit einer offiziellen Webseite im Netz unter http://mansions-in-the-sea.com/.