LUNAR TOMBFIELDS :: Track vom neuen Album

Heute präsentiert die Atmospheric Black Metal Band LUNAR TOMBFIELDS den Track „Solar Charioteer“ aus ihrem Album „An Arrow to the Sun“, das am 6. Oktober 2023 von Les Acteurs de l’Ombre Productions veröffentlicht wird.

Preorder: https://lesacteursdelombre.net/product/lunar-tombfields-an-arrow-to-the-sun-lp/

https://ladlo.bandcamp.com/album/the-eternal-harvest

Info:

Lunar Tombfields wurde 2020 von M. (Vocals, Guitars, Bass) und Ä. (Schlagzeug, Gitarren) gegründet, um ein neues Black-Metal-Projekt zu gründen, bei dem der Schwerpunkt auf Atmosphäre, Melodie und Kontemplation liegt. Das Ergebnis war „The Eternal Harvest“, das im Februar 2022 von Les Acteurs de L’Ombre veröffentlicht wurde. Nach fast dreißig Konzerten zur Unterstützung des Albums kehrte das Duo im Oktober 2023 mit einem zweiten Album mit dem Titel „An Arrow to the Sun“ zurück. Dieses zweite Werk, das als direkter Nachfolger des ersten Werks geschrieben wurde, tritt in die Fußstapfen seines Vorgängers, ist aber noch heftiger, direkter und epischer. Die Sonne hat definitiv ihren Platz im Herzen des Sturms gefunden.