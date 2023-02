LORD OF THE LOST :: Neues Musikvideo zu „Leaving The Planet Earth“

Für LORD OF THE LOST begann das Jahr mit dem überraschenden erstmaligen Einstieg auf Platz 1 der offiziellen deutschen Album Charts mit „Blood & Glitter“, gefolgt von der Nominierung zum deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest, der am 03. März 2023 live in der ARD ausgestrahlt wird und bei dem einzig die Zuschauer den deutschen Vertreter in Liverpool wählen. Momentan befinden sich die Hamburger auf der restlos ausverkauften Club & Glitter Tour durch kleine Clubs in Deutschland, bevor sie Iron Maiden erneut als Direct Support auf einigen Dates deren Europa Tour begleiten werden. http://tour.lordofthelost.de

Für die Band gab es noch nie Zeit sich zu erholen, so veröffentlichen sie heute das dritte Video des #1 Albums „Blood & Glitter“, zum Song „Leaving The Planet Earth“. Das Video unterstreicht die 80er Jahre Einflüsse des Songs, sowie dessen außerweltlichen, von Synthies geprägten, Charakter. https://www.lordofthelost.de/