LORD OF THE LOST :: Lyric Video zu „noituLOVEr“

Knapp drei Wochen nach dem Eurovision Song Contest, sind LORD OF THE LOST längst wieder in ihrem „normalen“ Leben angekommen. Nach einigen Festivals und Konzerten stehen sie kurz vor der ersten von zehn Shows als Special Guest für Iron Maiden in 2023. Dazu kommen etliche Headline- und Festival Shows, sowie Konzerte mit Powerwolf und Amon Amarth und ihr eigenes Festival, das LORDFEST.

Jetzt veröffentlichen die Hamburger das offizielle Lyric Video zu „noituLOVEr“. Der vom New Wave und Synthie Pop der 80er Jahre geprägte Song ist kurz vor dem ESC als Teil der Earbook und Digital Deluxe Edition des Nummer 1 Albums „Blood & Glitter“ erschienen. Kurz nach der Veröffentlichung stieg „Blood & Glitter“ erneut auf Platz 2 der Offiziellen Deutschen Albumcharts ein. http://bloodandglitter.lordofthelost.de/

Chris Harms kommentiert:

„Lyric Videos sind eigentlich gar nicht unser Ding. Aber für einen Song wie „noituLoVEr“, oder eben „LOVE Revolution“, wie er ausgesprochen wird, in dem der Text unbestreitbar das wichtigste ist, war ein Lyric Video das einzige, was Sinn ergab. „LOVE Revolution“ ist ein Song für all diejenigen, die auch heutzutage immer noch das Gefühl haben, nicht ganz reinzupassen, in die vorgefertigten offenen Puzzle-Stücke, die unsere Gesellschaft für uns lässt. So wie ich. Und es ist gleichermaßen auch ein Song für all diejenigen, die für dieses Problem verantwortlich sind. So lange jedwede Vielfalt in der Liebe nicht genauso natürlich und akzeptiert ist, wie Atmen, ist es wichtig, für die Uneingeschränkheit derselben aufzustehen. Und Songs wie diese hier zu veröffentlichen.“