LOATHER :: Neues Blackened Doom Album „Eis“ im Fullstream

Die in Wien ansässigen Blackened Doom Metaller LOATHER haben einen Full-Album-Stream des neuen Albums „Eis“ veröffentlicht, das am 23. Juni über Vendetta Records erscheinen wird. https://loathermusic.bandcamp.com/

Info:

Wie der Name schon vermuten lässt, ist „Eis“ eine ziemlich schaurige Angelegenheit, und obwohl es im Grunde kein Konzeptalbum ist, sind Themen wie Verlust und zwischenmenschlicher Kampf in den beruhigenden Stimmen und verzweifelten Schreien zu hören, die über die eisige Landschaft verstreut sind. Nach der Veröffentlichung eines Demos und zweier EPs führen LOATHER mit ihrem kommenden Debüt ihren einzigartigen Blackened Narcotic Metal in neue, manchmal unerwartete Gefilde – seien Sie versichert, dass das Endergebnis Ihr Herz entflammen und Sie gleichzeitig bis auf die Knochen erschrecken wird.