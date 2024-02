LIV KRISTINE :: Neue Single und Video „Portrait Ei Tulle med Øyne Bla°“

LIV KRISTINE veröffentlicht „Portrait Ei Tulle med Øyne Bla°“. Der Song ist die zweite Single vom kommenden Re-Release ihres Debutalbums „Deus ex Machina“ (VÖ 01.03.). Ein Lyric-Video wurde bei YouTube gepostet. Nach weltweit gefeierten Alben und ausverkauften Tourneen mit „Theatre Of Tragedy“ unterschrieb LIV 1997 einen Vertrag mit Massacre Records,um ihr erstes Soloalbum „Deus ex Machina“ verwirklichen zu können. www.livkristine.net

„Porträt: Ei tulle med øyne blå“, basierend auf einem Kinderlied von 1905, ist ein Lied in Liv Kristines Muttersprache Norwegisch. Im Juni 2023 entstand zusammen mit Geir „Gerlioz“ Bratland (Dimmu Borgir, God Seed, The Kovenant, Satyricon) eine Neuinterpretation, welche nun erscheint. „Portrait: Ei tulle med øyne blå“ entfaltet eine Menge Subtilität, Magie und die Kraft von Liv Kristines persönlicher Ausstrahlung.