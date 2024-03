LEAVES’ EYES :: Neues Video zur Album Veröffentlichung

Während LEAVES’ EYES derzeit auf umfangreicher Tournee gemeinsam mit METALITE und CATALYST CRIME durch die Lande streicht, feiern die Symphonic Metal-Wikinger heute die Veröffentlichung ihres brandneuen Albums „Myths Of Fate“, welches ab sofort über AFM Records hier erhältlich ist.

https://leaveseyes.bfan.link/Myths-of-Fate

Für den neuen Longplayer produzierte die Band mit Mastersound Entertainment insgesamt fünf Musikvideos. Gedreht an beeindruckenden Schauplätzen in Island, Deutschland und Polen, bringen LEAVES‘ EYES die Mythen fesselnd auf die Leinwand. Magische Kreaturen, große Schlachten und bezaubernde Kriegerköniginnen werden hier lebendig! Das neue Video zum Song „Hammer of the Gods“ feierte nun bei YouTube Premiere.

Mit „Myths Of Fate“ setzt die Band die Segel für neue Winde, die definitiv aus den rauen Untiefen des Symphonic Metal-Genres wehen. Die fantastische Sagenwelt der nordischen und osteuropäischen Mythologie ist der Schauplatz für monumentale Unterhaltung: LEAVES‘ EYES eröffnen eine Welt voller magischer Orte, verzauberter Waffen oder übernatürlicher Kreaturen.