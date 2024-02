LEAVES’ EYES :: Neues Video zu „Who Wants To Live Forever“

Am 22. März 2024 erscheint über AFM Records das brandneue Studioalbum der Symphonic Metal-Wikinger LEAVES‘ EYES. „Myths Of Fate“ könnt ihr ab sofort auf https://leaveseyes.bfan.link/Myths-of-Fate vorbestellen. Um die anstehende Veröffentlichung gemeinsam mit euch auch live gebührend zu feiern, haben LEAVES‘ EYES darüberhinaus neue Konzert Termine bekannt gegeben, alle Dates findet ihr weiter unten.

Für den neuen Longplayer produzierte die Band mit Mastersound Entertainment insgesamt fünf Musikvideos. Gedreht an beeindruckenden Schauplätzen in Island, Deutschland und Polen, bringen LEAVES‘ EYES die Mythen fesselnd auf die Leinwand. Magische Kreaturen, große Schlachten und bezaubernde Kriegerköniginnen werden hier lebendig! Nach dem bereits epischen Video zu „Realm Of Dark Waves“, hat die Band heute einen Clip zu ihrer neuesten Single „Who Wants To Live Forever“ online gestellt:

LEAVES‘ EYES TOUR DATES

+ Special Guests METALITE* & CATALYST CRIME:

14.03.2024 UK Birmingham / Asylum

15.03.2024 UK Glasgow / Slay

16.03.2024 UK London / The Dome

17.03.2024 UK Manchester / Academy 3

19.03.2024 DE Nürnberg / Hirsch

20.03.2024 CZ Solothurn / Kofmehl

21.03.2024 DE Bochum / Matrix

23.03.2024 DE Osnabrück / Bastard Club

24.03.2024 DE Leipzig / Hellraiser

26.03.2024 DE Darmstadt / Centralstation

27.03.2024 DE München / Backstage

29.03.2024 ES Madrid / Moby Dick

30.03.2024 PT Porto / Hard Club

01.04.2024 ES Barcelona / La Nau

02.04.2024 IT Milano / Legend Club

03.04.2024 AT Vienna / Szene

04.04.2024 HU Budapest / Analog Music Club

05.04.2024 BG Sofia / Joy Station Club

06.04.2024 RO Bucharest / Fabrica

07.04.2024 RO Cluj Napoca / Form Space

08.04.2024 PL Krakau / Kamienna 12

09.04.2024 PL Warsaw / Hydrozagadka

10.04.2024 PL Gdansk / Drizzly Grizzly

11.04.2024 DE Hamburg / Headcrash

13.04.2024 DE Berlin / Orwohaus