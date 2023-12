LEAVES’ EYES :: Neues Single kündigt 9. Album an

Die Symphonic Metal Wikinger von LEAVES‘ EYES haben erste Details zu einem brandneuen Album bekannt gegeben, das 2024 über AFM Records erscheinen wird. Der neunte Studio-Longplayer der Band wird den Titel „Myths Of Fate“ tragen, heute haben LEAVES‘ EYES ihr Album Cover enthüllt und ein Musikvideo zur ersten Albumsingle „Forged By Fire“ feiert Premiere.

Bandmastermind und Sänger Alexander Krull kommentiert: „Endlich ist es soweit, und wir können Euch unser neues Video FORGED BY FIRE präsentieren! FORGED BY FIRE haben wir in WACKEN als Weltpremiere auf der Bühne gespielt und der Song wurde begeistert von den Fans gefeiert! Hier nun das Video mit einer geilen Storyline über das legendäre Tyrfing Schwert und im wahrsten Sinne des Wortes feurigen Performance! Mit FORGED BY FIRE starten wir einen Reigen von Videos ganz in der magischen Thematik zum neuen Album MYTHS OF FATE! Seid Ihr bereit mit uns auf Reise in die Welt der Sagas zu gehen?

Der neue LEAVES‘ EYES Track „Forged By Fire“ ist ab sofort bei allen digitalen Streaminganbietern über https://leaveseyes.bfan.link/forged-by-fire verfügbar,

den Videoclip seht ihr hier: