LEAVES‘ EYES :: Neuer Track & Video „Realm of Dark Waves“

Die Symphonic Metal Wikinger LEAVES‘ EYES haben neue Details zu ihrem neuen Album „Myths Of Fate“ bekannt gegeben. Die Veröffentlichung ist für den 22. März 2024 über AFM Records geplant, der Vorverkauf des Albums hat auf https://leaveseyes.bfan.link/Myths-of-Fate begonnen. Um das neue Album live zu feiern, haben LEAVES‘ EYES außerdem einen umfangreichen Tourplan angekündigt, der im März beginnt. Nun haben LEAVES‘ EYES ein Musikvideo zu ihrer zweiten Single, der mittelalterlichen Hymne „Realm Of Dark Waves“, veröffentlicht, das uns in die trostlosen Tiefen des Ozeans zu Rán, der Göttin des Meeres, hinabzieht.

Listen: https://leaveseyes.bfan.link/realm-of-dark-waves

Info:

Mit „Myths Of Fate“ setzt die Band einmal mehr die Segel für neue Winde, die definitiv aus den rauen Untiefen des Symphonic Metal-Genres wehen. Die fantastische Sagenwelt der nordischen und osteuropäischen Mythologie ist der Schauplatz für monumentale Unterhaltung. „Das frühe Mittelalter war eine faszinierende Zeit des Wandels. Einige dieser Neuerungen haben rund um den Globus ihre Spuren hinterlassen und wirken bis in unsere moderne Welt hinein“, erzählt Band-Mastermind und Sänger Alex Krull.