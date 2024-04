LAKE OF TEARS :: Daniel Brennare auf Solopfaden

Der Gitarrist und Komponist von LAKE OF TEARS, Daniel Brennare, begibt sich mit der Veröffentlichung von „The Secrets of the Rain“ (Movement I), seiner ersten Solokomposition, auf ein neues klangliches Abenteuer. Dieser instrumentale, orchestrale Track markiert einen bedeutenden Schritt für Brennare, der seine Talente außerhalb des Bereichs der Gothic Metal Band unter Beweis stellt. „The Secrets of the Rain“ ist auch die erste Veröffentlichung auf Brennares eigenem Label roQon und wird auf allen wichtigen digitalen Plattformen erhältlich sein.

https://distrokid.com/hyperfollow/danielbrennare/the-secrets-of-the-rain-movement-i

https://www.facebook.com/danielbrennare

Brennare hat angedeutet, dass ein „zweiter Satz noch kommen wird, und dann noch mehr“, was darauf hindeutet, dass „The Secrets of the Rain“ zu einem größeren Werk heranwachsen könnte. Für Fans, die ein physisches Andenken suchen, ist die komplette Komposition in dem limitierten „Forever Autumn“ Boxset von The Circle Music enthalten, das als 7″-Vinyl erhältlich ist.

https://thecirclemusic.gr/