LACUNA COIL :: Neue Single “Swamped XX” vom “Comalies” Re-Issue

Die italienischen Metaller LACUNA COIL stellen ihre neue Single “Swamped XX” vor. Dieser Song folgt auf den zuvor veröffentlichten Track “Tight Rope XX”, der ebenfalls der kommenden Re-Issue-Version “Comalies XX” entnommen ist, die am 14. Oktober 2022 über Century Media Records veröffentlicht wird, erhältlich als Ltd. Deluxe 2CD Artbook, 2CD Jewelcase, Ltd. Gatefold 2LP+2CD & LP-Booklet und als digitales Album, das die ursprüngliche und neue Version der 13 Tracks enthält.

“Comalies XX” ist eine komplett neu aufgenommene Neuauflage von LACUNA COILs drittem Album “Comalies” aus dem Jahr 2002. Getreu dem Motto ‘Never change a winning team’ hat sich die Band dazu entschlossen, den Opener des Albums – wie schon den Vorgänger “Swamped” aus dem Jahr 2002 – erneut als Single zu veröffentlichen.