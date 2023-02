KUOLEMAN GALLERIA :: Neuer Track der finnischen Dark Metaller

Die finnische Dark Metal Band KUOLEMAN GALLERIA veröffentlicht am 24. März 2023 ihr viertes Full-Length-Album „Pedon Synty“. Nun haben sie die zweite Single und das Musikvideo zum Track „Häpeäpaalu“ (Der Pranger) veröffentlicht. https://kuolemangalleria.bandcamp.com/album/pedon-synty

„Häpeäpaalu ist eine kathartische Wachstumsgeschichte, die alte Erinnerungen an die Oberfläche zwingt und eine neue Seite in deinem Leben aufschlägt. Der Song wächst, während er sich vorwärts bewegt, und am Ende gibt es Freiheit zu finden. Der Pranger bricht zusammen…“, erzählt der Sänger der Band, Kimmo Jankkari.