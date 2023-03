KUOLEMAN GALLERIA :: Dritte und letzte Single vor Albumrelease

Die finnische Dark Metal Band KUOLEMAN GALLERIA veröffentlicht am 24. März 2023 ihr viertes Studioalbum „Pedon Synty“. Jetzt haben sie die dritte und letzte Single „Sieluvaras“ aus dem Album veröffentlicht. https://push.fm/fl/kg-sieluvaras

Frontmann Kimmo Jankkari erläutert die Hintergründe der Single:

„Sieluvaras (Soulthief) bringt dich zurück zu den unterdrückten Erinnerungen. Es führt zur Beherrschung über dich. Zu Verzweiflung, Wut und Rache. Die Herrschaft könnte sowieso kippen und der König müsste von seinem Thron absteigen. Wenn es nur einen Weg gibt, dem man folgen kann, ist die Auswahl auf ein Minimum beschränkt. Dieser Song kristallisiert die Geschichte des Albums heraus. Es ist eine Metamorphose, die in der Zerstörung des Machthabers endet.“

Kuoleman Galleria celebrates the album release by playing „Deep Waters & Dark Skies Tour“ in Finland with legendary Finnish dark metal band MUSTAN KUUN LAPSET and Swedish WORMWOOD.