KHOLD :: Neuer Track kündigt 8. Album an

Die Norweger KHOLD melden sich mit einem weiteren düsteren Black Dark Metal Werk zurück. „Du dømmes til Død“ wird am 22. März 2024 über Soulseller Records auf CD, LP und in digitalen Versionen veröffentlicht. Aufgenommen, gemischt und gemastert wurde es von Andy La Rocque in den Sonic Train Studios, Schweden. Ein erster Song mit dem Titel „Vanviddfaren“ ist nun anhörbar.

Das achte Album der Band ist ein Konzeptalbum über Schergen und verschiedene Menschen, die im Laufe der norwegischen Geschichte zur Todesstrafe verurteilt wurden. Musikalisch weiß man, was man geboten bekommt: heruntergestimmter und mittelschneller Metal ohne jegliche Kompromisse. Groovig, melodisch und jede Menge harter Riffs – KHOLD klingt wie nichts anderes, und genau so soll es auch sein. Und das wird auch so bleiben.